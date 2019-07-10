В воронежском санатории детей кормили крупами с мышиным помётом

Нарушения санитарных норм нашли также в лагере, центре соцпомощи детям и на спортивной базе.

Прокуратура Железнодорожного района Воронежа возбудила административные дела по фактам нарушений при организации летнего отдыха детей. Как сообщается на сайте прокуратуры, в одних местах школьников кормили испорченными продуктами, в других — заставляли жить на захламлённой территории.

Так, в Сомовском санатории детям в блюда добавляли сухофрукты, заражённые амбарными вредителями. А в местах хранения круп эксперты нашли экскременты грызунов.

В Графском санатории территорию для детей не убирали с января текущего года. Там валялись стволы деревьев, сухие ветки, бутылки из-под алкоголя, битое стекло, шифер, кирпичи, упаковки из-под продуктов.

На спортивной базе МБУДО СШОР № 18 хранилась гнилая капуста без маркировочных ярлыков.

Прокуратура возбудила административные дела по статье "Нарушение ветеринарно-санитарных правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства". Всех виновных должностных лиц привлекли к ответственности.

Ранее Лайф писал, что в приморском оздоровительном лагере массово отравились дети. Сейчас лагерь временно закрыт.