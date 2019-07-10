Клинцевич о словах журналиста про снос памятника ВОВ: Гореть ему с дедом в аду

По мнению российского сенатора, в скандальном заявлении в немецкой прессе чувствуется не только русофобия, но и социальный заказ, тиражируемый американцами.

Среди причин появления слов немецкого журналиста газеты Die Welt о необходимости сноса памятника победы в танковом сражении под Прохоровкой могло быть и то, что его дедушка был участником Второй мировой войны. А именно в составе немецко-фашистских войск пришёл захватывать нашу страну. Такое мнение Лайфу высказал член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

— Ничего не знает, он представления не имеет, какой комплекс создан на Курской дуге в Белгородской области, какие музеи, какая история, какие факты. Я бы ему порекомендовал приехать сначала, посмотреть и увидеть, с каким уважением к этой битве это было сделано. Ну не мы пришли на танках, а они пришли. А ему, вместе с дедом, — гореть в аду! — заявил Франц Клинцевич.

Напомним, журналист и ведущий редактор исторического раздела газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф сделал скандальное утверждение, заявив, что памятник Победы на Прохоровском поле должен быть снесён, поскольку якобы никакого большого танкового сражения в этом месте не было, как и победы Советской армии в том бою.

Военный эксперт Алексей Леонков также высказал предположение, что данное заявление было отнюдь не случайностью или частным мнением.