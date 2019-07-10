Новый "электрический" приступ настиг Ангелу Меркель

Это произошло уже в третий раз за последний месяц. Сама канцлер объясняла недомогание обезвоживанием.

Очередной "электрический" приступ произошёл у Ангелы Меркель во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. Запись произошедшего активно расходится в "Твиттере". Пользователи соцсетей отмечают, что с фрау канцлер это происходит уже в третий раз за месяц.

#Merkel zittert ein drittes Mal heute beim Empfang des Ministerpräsidenten Antti Rinne. Vielleicht sollte sie sich wirklich mal ernsthaft durchchecken lassen. Das hat nichts mit Schwäche zeigen zu tun! pic.twitter.com/wAcgCwqXRc — Basti (@djcooky78) 10 июля 2019 г.

Первый необъяснимый приступ дрожи заметили у Меркель 18 июня во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Женщину-политика затрясло, будто её ударило током. Сама канцлер ФРГ объяснила своё состояние обезвоживанием, но спустя несколько дней её охватил второй приступ — это произошло на приёме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.