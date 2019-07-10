Путин призвал не "принюхиваться" к проектам, а активно работать

Глава государства подчеркнул, что Россия должна добиться лидирующих позиций в мире по развитию высоких технологий.

Президент РФ Владимир Путин призвал правительство и компании с госучастием приступить к активной работе над проектами в сфере высоких технологий. Требование он озвучил после церемонии обмена соглашениями по развитию высокотехнологичных направлений между кабмином и крупными компаниями.

— Нам некогда принюхиваться к теме, к проблеме, нужно работать прямо сейчас... Тем более что подписанты хорошо друг другу понятны и работают на общую цель, — подчеркнул президент.

По убеждению Путина, Россия должна добиться лидирующих позиций в мире по развитию высоких технологий и стать одним из ведущих игроков на перспективных, новых рынках.

Ранее Путин объяснил, почему тормозятся планы по развитию России.