Пенсионерка узнала от Лайфа об окончании для неё полувековой очереди на жильё

Отказ местных властей выдать положенные квадратные метры оспорила прокуратура, суд встал на её сторону.

Пенсионерка из Бурятии Вера Бураева, которая 55 лет значилась в различных очередях на жильё, о том, что вскоре может получить квартиру, узнала от Лайфа.

За время ожидания улучшения жилищных условий она похоронила мужа и сына, лишилась при пожаре единственной крыши над головой.

— Ещё в советское время у нас был дом из досок, жили в лесу почти, — рассказала Вера Сергеевна.

Сейчас пенсионерка снимает квартиру вместе с дочерью. В очереди на новое жильё она, как малоимущая, стояла на 3270-м месте. А потом спустилась ещё ниже в этом списке.

Позже Администрация Улан-Удэ вовсе отказала женщине в предоставлении жилья, ссылаясь на отсутствие у неё статуса малоимущей. Прокуратура оспорила это решение. Суды встали на сторону надзорного ведомства, и прокуроры теперь потребовали предоставить пенсионерке жильё в течение трёх месяцев.

— Я вчера только ходила в администрацию, подавала документы на перерегистрацию. Я даже в курсе не была об этом решении, неожиданно получается. Ой, у меня даже голова заболела, — призналась пенсионерка Лайфу.

Ранее Лайф рассказывал, что в Кургане чиновники отказали вдове ветерана ВОВ в жилье, потому что она жила у знакомых.