Пенсионерка узнала от Лайфа об окончании для неё полувековой очереди на жильё

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Вера Бураева. Фото © L!FE 

Отказ местных властей выдать положенные квадратные метры оспорила прокуратура, суд встал на её сторону.

Пенсионерка из Бурятии Вера Бураева, которая 55 лет значилась в различных очередях на жильё, о том, что вскоре может получить квартиру, узнала от Лайфа.

За время ожидания улучшения жилищных условий она похоронила мужа и сына, лишилась при пожаре единственной крыши над головой.

<p>Вера Бураева. Фото © L!FE</p>

Ещё в советское время у нас был дом из досок, жили в лесу почти, — рассказала Вера Сергеевна.

Сейчас пенсионерка снимает квартиру вместе с дочерью. В очереди на новое жильё она, как малоимущая, стояла на 3270-м месте. А потом спустилась ещё ниже в этом списке.

Позже Администрация Улан-Удэ вовсе отказала женщине в предоставлении жилья, ссылаясь на отсутствие у неё статуса малоимущей. Прокуратура оспорила это решение. Суды встали на сторону надзорного ведомства, и прокуроры теперь потребовали предоставить пенсионерке жильё в течение трёх месяцев.

Я вчера только ходила в администрацию, подавала документы на перерегистрацию. Я даже в курсе не была об этом решении, неожиданно получается. Ой, у меня даже голова заболела, — призналась пенсионерка Лайфу.

Ранее Лайф рассказывал, что в Кургане чиновники отказали вдове ветерана ВОВ в жилье, потому что она жила у знакомых.

Автор:
СВ
Сусанна Витвинская
Соавторы:
Кристина  Шайдуллина
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