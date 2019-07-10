Стюардессу задушили в отеле в Новой Москве

Тело девушки обнаружили в наполненной водой ванне: сама она была в одежде, а на шее — следы пальцев.

В номере отеля в Новой Москве убили стюардессу. Как сообщает Mash, её тело обнаружили в наполненной водой ванне: сама она была одета, а на шее — следы пальцев.

В номер девушка заселилась с неким Никитой З. Сейчас его ищут. По данным Mash, в день убийства стюардессы он продлил номер, после чего отправился в сторону ресторана, у заведения сел в такси и уехал. Расправа произошла на территории гостиницы "Внуково-вилладж".

Меж тем в СКР сообщили, что уже возбудили уголовное дело. Они подтвердили, что в номере обнаружили тело девушки 1996 года рождения с признаками насильственной смерти в виде асфиксии.

Допрашиваются сотрудники отеля, изучаются камеры видеонаблюдения.