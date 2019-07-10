Совфед одобрил закон о более простом подтверждении инвалидности

Документы подавать можно будет через Интернет. Ранее в парламенте отмечали, что закон касается 11 миллионов россиян.

Верхняя палата парламента России одобрила закон, который позволит людям с ограниченными возможностями не стоять в очередях со справками, чтобы подтвердить свою инвалидность. Это можно будет сделать через Интернет. Ответственным за передачу электронных документов станет Пенсионный фонд РФ.

Государственные и муниципальные власти на основании электронного реестра инвалидов будут принимать решение о выдаче бесплатного парковочного места для инвалидов. Если по каким-то причинам человека не окажется в базе — он уже сможет подать бумажные документы, подтверждающие его статус.

Закон должен вступить в силу с 1 июля 2020 года, на днях его рассмотрели в Госдуме. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал, что документ касается более чем 11 миллионов россиян с ограниченными возможностями.