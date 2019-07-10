На Украине заявили, что российский корабль вошёл в зону учений Sea Breeze

По утверждению украинских военных, они пытались связаться с кораблём ВМФ РФ, однако тот не ответил.

Представители Военно-морских сил Украины сообщили, что сторожевой корабль Черноморского флота России якобы нарушил международное морское право, заплыв в закрытый для мореплавания район, где проходят учения НАТО и Незалежной Sea Breeze 2019. По данным пресс-службы украинских ВМС, в данном районе планировалось проведение практических стрельб.

— Несмотря на прибрежное сообщение для мореплавателей о закрытии района для проведения международных учений Sea Breeze 2019, корабль Черноморского флота РФ "Сметливый" около 8:00 утра 10 июля, провоцируя на опасную ситуацию, зашёл в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группы международной коалиции, — говорится на официальной странице военного ведомства Украины в "Фейсбуке".

По утверждениям украинских военных, экипаж их фрегата "Гетман Сагайдачный" пытался связаться с российским кораблём, но он якобы "сделал вид, что у него проблемы со связью".

Напомним, ежегодные учения Sea Breeze 2019 начались 1 июля. В них принимают участие военные из 19 стран. В них задействованы авиация и корабли США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Норвегии, Болгарии, Греции, Румынии, Дании, Латвии, Эстонии и их союзников — ОАЭ, Швеции, Украины, Молдавии, Грузии.

Как отмечается, мониторинг ситуации в регионе ведут десять кораблей российского флота. Они также находятся на учениях в открытом море.