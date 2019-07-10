Британский посол в США подал в отставку из-за скандала с почтой

Дипломат заявил, что хочет "положить конец спекуляциям" вокруг его персоны на этой должности.

Посол Великобритании в Соединённых Штатах сэр Ким Дэррок подал в отставку после скандала, когда серия дипломатических телеграмм посла на родину стала достоянием общественности, сообщает телеканал CNN. В текстах он жёстко критиковал администрацию президента Дональда Трампа.

Письмо с требованием своей отставки Дэррок направил сэру Саймону Макдональду, заместителю министра иностранных дел Великобритании. Дэррок покидает должность, потому что вокруг неё начались "спекуляции".

Лайф ранее сообщал о причинах скандала с дипломатической корреспонденцией. Посол Великобритании в США заявил о беспомощности администрации Трампа. Трамп в ответ назвал Дэррока психованным тупым парнем. А вот глава Кабинета министров Туманного Альбиона Тереза Мэй поддержала дипломата.