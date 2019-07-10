Зеленский прогнал с совещания чиновника с судимостью: Выйди, разбойник!

Таким образом глава государства убрал со встречи оппонента, который слишком громко возмущался.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал разбойником секретаря городского совета Борисполя Ярослава Годунка и выгнал его с совещания. Прямую трансляцию мероприятия вёл телеканал 112.ua.

Зеленский не смог сдержать себя после того, как прямо на совещании прочитал в смартфоне о судимости Годунка. Информацию о нём президент стал искать из-за громких возмущений со стороны чиновника.

Зеленский спросил, не тот ли он Ярослав Годунок из партии "Батьковщина", который ранее был осуждён за разбой, совершённый с причинением тяжёлых телесных повреждений. Услышав положительный ответ, Зеленский потребовал его выйти.

— Выйди отсюда! Выйди, разбойник! Плохо слышишь? На английском — exit. Идите! — обратился к оппоненту украинский лидер.

В ответ на крики Зеленского Годунок издевательски припомнил лидеру Незалежной его же слова из предвыборного ролика: "Все украинцы — президенты". Он заявил, что это "цирк просто".

— Ты точно не президент, потому что у президента нет криминала... Иди гуляй! — накричал на чиновника украинский президент.

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил 70 глав районов.