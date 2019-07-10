В Екатеринбурге нашли семилетнего кондуктора автобуса

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области выразил по этому поводу неоднозначное мнение.

В Екатеринбурге семилетний мальчик подрабатывает кондуктором на одном из популярных автобусных маршрутов. Об этом рассказал журналист Антон Дербенёв.

— Аминджону семь, и в свои каникулы он с утра уже на работе. Парень доволен. Вижу уже третий раз. Считает ловко. Сегодня, когда женщина не успевала, командовал водителю, чтобы задержал отправление, — передаёт URA.RU слова Дербенёва.

Журналист отметил, что мальчик работает не по принуждению. Он помогает отцу. Тот занимает место водителя.

Реакция горожан на эту историю была неоднозначной. Одни хвалят мальчика за трудолюбие, другие отмечают, что привлечение детей к такой работе незаконно и кто-то может понести за это ответственность.

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков считает, что "по-житейски" ничего плохого в таком труде для мальчика нет. Однако вместе с тем, согласно Трудовому кодексу, дети могут работать только с 14 лет.

Ранее Лайф сообщал, что Российский союз молодёжи хочет создать онлайн-площадку, на которой каждый несовершеннолетний житель страны сможет найти себе работу.