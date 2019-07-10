ЧФ РФ опроверг заявления Киева о заходе "Сметливого" в зону учений Sea Breeze

Военные добавили, что "Сметливый" контролирует действия кораблей НАТО на случай возможных нештатных ситуаций с гражданскими судами.

В Черноморском флоте РФ опровергли заявления Украины, что сторожевой корабль "Сметливый" якобы заходил в зону проведения учений НАТО Sea Breeze — 2019.

— Сообщение ВМС Украины о якобы заходе сторожевого корабля ЧФ "Сметливый" в запретную зону проведения учений Sea Breeze — 2019 не соответствует действительности, — сообщили журналистам в пресс-службе Черноморского флота России.

В ведомстве добавили, что "Сметливый" контролирует действия кораблей НАТО на случай возможных нештатных ситуаций с гражданскими судами. При этом в ЧФ РФ отметили, что сторожевой корабль действует в строгом соответствии с нормами международного права.

Ранее Киев заявил, что "Сметливый" якобы нарушил международное морское право, заплыв в закрытый для мореплавания район, где проходят учения НАТО и Незалежной Sea Breeze — 2019.