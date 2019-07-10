Путин призвал наращивать темпы экономического роста

Глава государства поставил задачу поддержать общую макроэкономическую стабильность, сохранить устойчивость государственных финансов и вернуть инфляцию к целевым значениям в 4%.

Россия уже 13 кварталов подряд сохраняет позитивные темпы экономического роста. Такую статистику озвучил президент Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам. За последние полгода ВВП прибавил 0,6%, промышленное производство увеличилось на 2,4%. Но, по словам главы государства, имеются все условия для дальнейшего улучшения показателей.

— Надо добиться более устойчивого и, главное, более динамичного роста, — поставил задачу президент. — Необходимо поддержать общую макроэкономическую стабильность, сохранить устойчивость государственных финансов, вернуть инфляцию к целевым значениям в 4%, обеспечить дальнейшее снижение безработицы.

Ранее Путин затронул экономическую тематику в интервью FT. Он рассказал, что российская экономика успешно преодолела все сложности, которые были вызваны внутренним и внешним шоком, в частности политикой ограничений и снижением цен на главные товары экспорта.