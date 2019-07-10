Мединский — о призывах убрать памятник под Прохоровкой: Сносить ничего не будем

По мнению министра, количество инсинуаций в европейской прессе по поводу Второй мировой возрастает традиционно по мере приближения Дня Победы.

Значение танкового сражения под Прохоровкой нельзя переоценить, а прозвучавшие из Германии призывы снести посвящённый победе в этой битве памятник являются попыткой "выиграть войну в мемуарах". Так прокомментировал предложение немецкого журналиста глава Минкультуры РФ Владимир Мединский.

— Постараюсь без эмоций рассказать, как было на самом деле. В позициях немецких СМИ несколько лживых тезисов. Во-первых, битва под Прохоровкой длилась не один день, а несколько. С учётом большого количества танков в битве, это самое большое танковое сражение в Европе. Сражение переоценить трудно. Гитлер впервые использовал новейшие танковые разработки "Пантера", "Тигр", "Фердинанд", чтобы прорвать оборону, взять в окружение группировку войск и выйти к Москве, — напомнил министр.

План фюрера провалился. Несмотря на то что немецкие танки превосходили Т-34 по дальности поражения, советское командование смогло остановить наступление. Переломным, по мнению Мединского, стало решение контратаковать немецкие танки с ближнего расстояния. СССР понёс большие потери, но нанесённый фашистам урон был больше за счёт уничтожения их элитных сил. Данное сражение начало череду отступлений немцев, отметил он.

— Все инсинуации в европейской прессе по поводу Второй мировой были всегда и по мере приближения Дня Победы будут только возрастать. Всегда проигравшая сторона пытается выиграть войну в мемуарах. Что касается призывов снести памятник, там есть памятник на входе двум танкам, когда наш 34-й лобовым ударом уничтожает "Тигр". Если пытаются снести этот памятник, то могу напомнить немецким пропагандистам, что Красная армия снесла Вермархт, снесла всё нацистское государство. Мы сносить ничего не будем, — заключил Мединский.

Напомним, немецкий журналист Свен Феликс Келлерхофф заявил, что памятник Победы на Прохоровском поле должен быть снесён. По его мнению, никакого большого танкового сражения и советской победы не было.