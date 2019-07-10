Подруга задушенной стюардессы рассказала Лайфу о её мечтах

Оказалось, что девушка приехала "покорять Москву" всего несколько месяцев назад, а первый полёт у неё состоялся в первой половине июня.

Задушенная в гостинице "Внуково-вилладж" стюардесса Альбина Мухаметзянова отправилась в Москву, чтобы выучиться профессии, а потом собиралась вернуться в родные Набережные Челны. Об этом рассказала Лайфу лучшая подруга Альбины Вероника Куделина.

— Переехать она захотела тогда, когда узнала, что у меня знакомая летает, в перерывах отдыхает — стюардессы же когда в перелётах задерживаются, отдыхают. Ей это всё нравилось. Ей девчонки предложили пойти на стюардессу, она согласилась, — рассказала Вероника.

Девушка говорит, что всё окружение Альбины поддерживало её начинания. Она даже хотела вернуться в родной город и работать официанткой, но, вероятно, нашла отношения в столице.

— В Москве она жила где-то 3–4 месяца. Я думаю, что она кого-то себе нашла в Москве… Просто мне так кажется. Но она ни про какого мужчину не рассказывала. У неё в Челнах были до этого отношения, и я думала, она состоит в них же, — поведала подруга.

Меньше месяца назад, 11 июня, девушка с трепетом рассказывала, что она безумно счастлива, что ей предстоит первый долгожданный рейс, в своём инстаграм-аккаунте она опубликовала соответствующее видео.

Лайфу подтвердили, что погибшая работала в авиакомпании I FLY. Там высказали слова соболезнования, но отказались от комментариев, пока ведётся следствие.

Сегодня ранее Лайф рассказывал, что тело девушки обнаружили в наполненной водой ванне гостиничного номера недалеко от аэропорта Внуково. Она была в одежде, а на шее — следы пальцев.