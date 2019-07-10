В Красноярском крае из-за урагана почти 15 тысяч человек остались без света

Жуткий ветер с корнем выворачивал деревья, опрокидывал краны, сносил теплицы на участках.

На город Лесосибирск в Красноярском крае сегодня обрушился ураган. Местные жители уверяют, что буря длилась буквально 20 минут, но после неё город просто не узнать.

Огромные деревья, вывернутые с корнем, повалились на проезжую часть и припаркованные машины, сорвало теплицы, на лесопильно-деревообрабатывающем комбинате рухнул 130-тонный кран.

Мэр Лесосибирска Андрей Хохряков сообщил, что в результате обрушившегося циклона без света остались 14,5 тысячи человек.

— Ситуация достаточно серьёзная. Примерно 14,5 тысячи человек без света, сейчас сформировано пять групп энергетиков, — цитирует главу города ТАСС.

Завтра в Красноярском крае погода не улучшится. МЧС предупреждает о грозах и усилении ветра местами до 25 м/с.

С последствиями стихии продолжает бороться и Иркутская область. В Тулуне сейчас проходит дезинфекция системы водоснабжения. Количество жертв паводка там увеличилось до 25 человек.