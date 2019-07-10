Обнаружен вирус, способный читать чаты в Telegram

По словам экспертов Лаборатории Касперского, программа-шпион открывает доступ даже к секретным перепискам.

Вредоносная программа под названием FinSpy ставит под угрозу работу современных мессенджеров. Обнаружившие вирус сотрудники Лаборатории Касперского отмечают, что программа-шпион может наблюдать практически за всеми действиями пользователя на мобильном устройстве, а также открывает доступ хакерам к чатам в защищённых мессенджерах, в том числе секретным.

— Теперь программа умеет собирать данные из мессенджеров, использующих шифрование, — таких как Telegram, WhatsApp, Signal и Threema. FinSpy для iOS может скрыть следы джейлбрейка (взлом ОС iOS для получения доступа к закрытым для пользователя функциям. — Прим. Лайфа), а версия для Android содержит эксплойт, способный получать права суперпользователя и позволять выполнять операции на нерутованном устройстве, — пояснили в Лаборатории Касперского.

Эксперты отметили, что установить FinSpy на устройство хакеры могут через физический доступ к смартфону или рассылку СМС, электронного письма или push-уведомления в том случае, если устройство компании Apple подверглось джейлбрейку или на устройстве с операционной системой Android стоит её устаревшая версия.

— FinSpy часто используется для целевого шпионажа, ведь после его полного развёртывания на смартфоне или планшете атакующий получает практически безграничные возможности по отслеживанию работы устройства, — заявили в Лаборатории Касперского.

Вирус может собирать контакты, письма, СМС, записи из календарей, местоположение, фото, файлы, записи голосовых звонков и данные из мессенджеров.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, эксперты Лаборатории Касперского советуют использовать пароли для блокировки гаджетов, никому их не сообщать, устанавливать приложения на устройства только из официальных магазинов, не переходить по подозрительным ссылкам, отправленным с неизвестных номеров.

Ранее Лайф сообщал, что более 10 миллионов владельцев смартфонов Samsung скачали вирус, полагая, что обновляют программное обеспечение своих телефонов.