На Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию новый саркофаг

Демонтаж старого защитного комплекса начнётся уже под новым. Предполагается, что новое укрытие прослужит 100 лет.

Европейский союз официально передал Украине в эксплуатацию новый саркофаг, который возвели над разрушенным в 1986 году четвёртым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Об этом представительство ЕС на Украине 10 июля сообщило в "Фейсбуке".

Специалисты предполагают, что новое укрытие прослужит 100 лет. За обслуживание саркофага теперь отвечает Украина.

Монтаж нового безопасного комплекса начали в 2012 году. В 2014 году над старым саркофагом собрали обе части арки, на следующий год их соединили в одну конструкцию. Осенью 2016 года арку надвинули на здание реактора. Киев начнёт демонтаж старого защитного комплекса уже под новым саркофагом.

Ранее сотрудник российского Института радиации и гигиены Михаил Балонов рассказал, что сейчас в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС есть опасности пострашнее радиации.