Стало известно, за что задержали мужа сбежавшей с миллионами кассирши

По версии следствия, Марат Хайруллин неоднократно сам приезжал в банк за валютой.

Муж кассирши Россельхозбанка Луизы Хайруллиной, которая похитила более 20 миллионов рублей на работе, задержан в аэропорту Уфы по подозрению в причастности к краже денег. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе расследования правоохранители установили, что мужчина сыграл роль в похищении миллионов из банка. Теперь он стал фигурантом уголовного дела по статье "Присвоение или растрата".

— По версии органа предварительного следствия, мужчина неоднократно приезжал в банк, где работала жена, и получал от неё похищенные деньги, в том числе иностранную валюту. В дальнейшем он вносил денежные средства на личный счет и расходовал, делая ставки на спортивные состязания, — уточнила она.

Напомним, кассирша Россельхозбанка украла из отделения банка в Салавате, по разным данным, от 23 до 25 миллионов рублей и вместе с семьёй более месяца пряталась на съёмной квартире в Казани. Там их и задержали. После допроса мужа и детей отпустили. Однако спустя сутки супруг исчез из поля зрения полиции. Сегодня его взяли под стражу в аэропорту Уфы. К слову, Марат Хайруллин и ранее говорил, что проиграл украденные женой миллионы в азартных играх и хочет объявить сбор средств, чтобы жена не села в тюрьму.