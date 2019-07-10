Семья с ребёнком погибла в страшном ДТП с фурой в Курганской области

"Восьмёрку" по неизвестным причинам вынесло на встречку. Погибли водитель и трое пассажиров: женщины 72 и 43 лет и семилетний мальчик.

Авария произошла на трассе "Иртыш" на подъезде к городу Ишиму в Курганской области. Водитель автомобиля ВАЗ-2108 потерял контроль над управлением и выехал на встречку, столкнувшись с фурой. Все, кто находились в "восьмёрке", погибли на месте.

— На заднем пассажирском сиденье находилась женщина 1947 года рождения и мальчик семи лет, ремни безопасности во время движения пассажирами использовались, детского удерживающего устройства в автомобиле не было. На переднем пассажирском сиденье находилась женщина 1976 года рождения, была пристёгнута ремнём безопасности, — сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД РФ.

Водителем большегруза оказался 24-летний гражданин Белоруссии. Он в результате аварии не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД РФ и следственно-оперативная группа.