В Тюмени молодая мать погибла в пожаре, спасая детей

Причина трагического происшествия устанавливается, одной из версий называют замыкание электропроводки.

В пожаре, который случился минувшей ночью в Тюмени, погибла 27-летняя женщина. Она до последнего спасала от огня малолетних детей. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Когда начался пожар, семья из четырёх человек спала. Проснувшийся отец семейства разбудил всех, разбил окна и начал принимать детей с улицы. Супруга начала передавать детей через окно, а после спасения последнего потеряла сознание.

— После тушения пожара её тело было обнаружено. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом, — рассказали следователи.

Буквально вчера МЧС попросило россиян не устанавливать некачественные розетки, электрические провода и удлинители. Все эти элементы становятся частыми причинами пожаров.