McDonald's ополчился на "Роскачество" из-за данных об антибиотиках в бургерах

В сети ресторанов назвали некачественным исследование, которое было проведено специалистами.

В McDonald's заявили, что при проверке бургеров популярных российских сетей ресторанов специалисты "Роскачества" допустили ряд нарушений. Возмутило компанию утверждение о том, что в бигмаке нашли следы антибиотика тернидазола.

— Мы внимательно изучили полученные от "Роскачества" документы, из которых следует, что при хранении и проведении исследований были допущены различные нарушения ГОСТ Р 51447-99 и ГОСТ Р 54904-2012. Это свидетельствует о низком качестве проведённого исследования и могло привести к получению неверных результатов, — заявили в пресс-службе McDonald's.

В компании назвали опубликованную экспертами информацию недостоверной и обвинили их в введении потребителей в заблуждение, а также попытке причинить вред деловой репутации McDonald's. Они также заверили, что в сети ресторанов действует система отслеживания продукции, которая позволяет проследить всю историю готового продукта вплоть до сырья. В копании добавили, что говяжьи котлеты в их бургерах на 100% состоят из говядины, другие компоненты в их состав не входят.

Напомним, "Роскачество" проверило бургеры из McDonald's, Burger King, KFC, Farsh, "Мираторг", Ketch Up, BB & Burgers, Burger Club, "Мясоroob", Black Star Burger и Jerry Wings. В пяти образцах, включая бигмак из McDonald's, нашли антибиотики, но их количество было весьма незначительным.