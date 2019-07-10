Медведев назвал "параноидальным поведением" отмену Украиной телемоста с Россией

Премьер-министр России Дмитрий Медведев резко высказался об отмене запланированного ранее телемоста между украинским и российским телеканалами. Произошедшее и последующие намерения властей Украины привлечь руководство телеканала NewsOne к уголовной ответственности Медведев навал "параноидальным поведением".
— Я бы сказал, что это паранойя, это параноидальное поведение, и это всё юридическое фиглярство, которое вокруг этого развернулось. Мне Виктор Владимирович (Медведчук. — Прим. Лайфа) рассказывал о возбуждении уголовных дел по измене родине, — сказал Медведев на встрече с руководством украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" в штабе "Единой России".
Как сообщал Лайф, скандал вокруг NewsOne разгорелся из-за телемоста, который тот хотел организовать с "Россией 1". Потом канал отменил телемост из-за угроз сотрудникам. Многих, от владельца NewsOne до ведущего, сообщившего о телемосте, вызвали в прокуратуру для дачи показаний. А генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заподозрил телеканал NewsOne в финансировании терроризма.
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