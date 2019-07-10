В Ленобласти нашли большое захоронение красноармейцев

Останки с почестями предадут земле на воинском захоронении № 32 у станции Матросово.

В Ленинградской области поисковики обнаружили крупное захоронение красноармейцев, которые погибли зимой 1940 года во время советско-финской войны. По предварительной оценке специалистов, в захоронении в районе посёлка Медянка могут находиться останки 150 воинов, пока обнаружено только 99.

— Из земли подняты предметы быта, вооружения, обмундирования и экипировки, среди которых первый стальной шлем советского производства, портупеи, кобуры, подсумки, знак ГТО, часы и ложки, — сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Нашли также останки двух женщин-офицеров в звании младших лейтенантов. При них обнаружили медицинские принадлежности и флакон духов. Останки предадут земле с воинскими почестями на захоронении № 32 у станции Матросово в Ленинградской области.

Ранее Лайф сообщал, что под Тулой найдена братская могила 400 красноармейцев.