Сестра задушенной стюардессы рассказала Лайфу, как та пыталась покорить Москву

Буквально недавно погибшая общалась с мамой и отправляла ей деньги. Девушка активно делилась фото с работы и отдыха.

Найденная мёртвой в гостиничном номере недалеко от Внуково стюардесса Альбина Мухаметзянова всегда помогала своей семье, а скоро собиралась навестить родственников и приехать на день рождения своего племянника. Об этом рассказала Лайфу сестра погибшей Ландыш Файзуллина.

По её словам, сестра стремилась к лучшей жизни. Сначала уехала из родных Набережных Челнов в Казань, затем в Москву. Получить работу стюардессы ей удалось не с первого раза.

— Она в Казани сначала жила, на медика отучилась. Потом поехала в Москву. Там отучилась на стюардессу. Сперва сказала, что не получилось. Потом получилось, сказала: "Вот, скоро летать буду!" Недавно с папой разговаривала: "Вот, с моря приехала, сейчас в Москве", — рассказывает Ландыш.

— Видели по фото, что она всегда отдыхала везде. Она любила отдыхать, — добавляет сестра погибшей.

Лайф также встретился с матерью погибшей. Женщина со слезами на глазах рассказала, что Альбина росла в дружной семье. Несмотря на то что в последнее время жила далеко, помнила о семейных праздниках.

Как сегодня рассказывал Лайф, тело стюардессы чартерной авиакомпании I FLY было обнаружено в наполненной ванне в гостинице со следами удушения. Подруга погибшей выдвинула версию, что Альбина могла найти новые отношения в Москве и никому не сказать о них.