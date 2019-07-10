В МАДИ опровергли данные о посмертном штрафе Доренко

Ранее в базе данных ФССП появилась информация о делопроизводстве на погибшего телеведущего по поводу трёх тысяч рублей.

Никаких штрафов погибшему в мае журналисту Сергею Доренко после его гибели не выписывали. На портале судебных приставов размещены данные о возбуждении делопроизводства. Об этом сообщили в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

— Там не штраф, а приставы возбудили производство по давним штрафам ГИБДД и МАДИ. Никто не будет ничего взыскивать, конечно же. Просто прекратят производство и всё, — рассказали в МАДИ РИА "Новости".

Ранее в базе данных ФССП появилась информация о штрафе погибшего телеведущего на три тысячи рублей. Нарушение якобы было зафиксировано 16 мая.

Напомним, Сергей Доренко скончалсяв возрасте 59 лет вечером 9 мая за рулём своего мотоцикла. Журналисту стало плохо прямо на дороге, у него произошёл разрыв аорты. Момент падения Сергея Доренко с мотоцикла попал на видео.