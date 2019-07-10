В Петербурге в избирательной комиссии сообщили о попытке подкупа сотрудницы

По словам женщины, ей предложили полмиллиона рублей за увольнение "по собственному желанию", чтобы на её место пришёл "свой человек" одного из кандидатов.

Секретарь территориальной избирательной комиссии (ТИК) № 11 в Санкт-Петербурге от партии "Единая Россия" Алиса Кемаева сообщила о попытке её подкупа. По словам женщины, она получила предложение уволиться. В таком случае её место члена комиссии с правом решающего голоса занял бы "другой человек". За осуществление такой схемы ей пообещали по меньшей мере 500 тысяч рублей. Данный телефонный разговор с предложением взятки Алиса Кемаева записала на диктофон.

— В начале мая мне позвонила Екатерина Воронкова (помощница вице-спикера Законодательного собрания Анатолия Дроздова. — Прим. Лайфа) с предложением устроиться на работу к Анатолию Владимировичу в обмен на то, что я должна выйти из состава территориальной избирательной комиссии. Я отказала, так как для меня это предложение неактуально. Что скрывать, работа члена ТИК неплохо официально оплачивается. В июне Екатерина Воронкова повторно вышла на меня и предложила встретиться, мы встретились в кафе. Я боялась провокаций и угроз от Дроздова, поэтому вела аудиозапись, — рассказала порталу ЗАКС.Ру Кемаева.

Как пояснила секретарь ТИК № 11, впоследствии она неоднократно получала предложения устроиться на "хорошую" должность или получить деньги за свой уход из комиссии. На все подобные намёки женщина ответила категоричным отказом, а после и вовсе перестала отвечать на звонки.

Также ещё несколько сотрудников ТИК № 11 пожаловались на давление на них. Но, в отличие от Алисы Кемаевой, им никто взятки не предлагал, напротив, к ним стали приходить СМС оскорбительного характера и с угрозами. Они также связывают происходящее с попыткой одного из кандидатов повлиять на итоги муниципальных выборов в Санкт-Петербурге.