Медведев назвал дурацкой ситуацию с газом на Украине

Российский премьер полагает, что после выборов в Раду Москва и Киев смогут вернуться к переговорам по поставкам топлива.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает "абсурдной и дурацкой" ситуацию, когда украинцы вынуждены переплачивать за газ четверть цены. Об этом он заявил на встрече с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком и лидером этой партии Юрием Бойко.

— Все упражнения отдельных руководителей газовой отрасли, которые этим занимаются, абсолютно несостоятельны, — подчеркнул глава кабмина.

Медведев добавил, что к обсуждению газовых вопросов между Россией и Украиной можно будет вернуться после выборов в Верховную раду.

Ранее сообщалось, что за пять лет президентства Петра Порошенко тарифы на газ и коммунальные платежи на Украине увеличились в десятки раз.