Медведев назвал дурацкой ситуацию с газом на Украине

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает "абсурдной и дурацкой" ситуацию, когда украинцы вынуждены переплачивать за газ четверть цены. Об этом он заявил на встрече с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком и лидером этой партии Юрием Бойко.
— Все упражнения отдельных руководителей газовой отрасли, которые этим занимаются, абсолютно несостоятельны, — подчеркнул глава кабмина.
Медведев добавил, что к обсуждению газовых вопросов между Россией и Украиной можно будет вернуться после выборов в Верховную раду.
Ранее сообщалось, что за пять лет президентства Петра Порошенко тарифы на газ и коммунальные платежи на Украине увеличились в десятки раз.
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