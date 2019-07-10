Зеленский поспорил с мэром Борисполя по поводу фекалий

Перепалка произошла из-за данных о том, что на очистку местных озёр было выделено 17 млн гривен, но они не были использованы по назначению.

Президент Украины Владимир Зеленский подискутировал с мэром Борисполя Анатолием Федорчуком по поводу фекалий в местных озёрах. Прямую трансляцию мероприятия вёл телеканал "112 Украина".

Один из жителей города поинтересовался у чиновников, почему в бориспольских озёрах слой фекалий местами достигает одного метра, хотя на их очистку было выделено 17 миллионов гривен (около 42 миллионов рублей). Зеленский прямо спросил у мэра, собираются ли они чистить озёра. Федорчук заявил, что грязными озёра становятся из-за местных жителей.

— Они метр нагадили? Вы что, издеваетесь?! Это кто-то из министров, я помню, когда я ещё не был президентом, сказал, что у нас люди очень много едят. А у вас обратная ситуация — они очень много… — засмеялся лидер Незалежной.

К слову, перепалка с мэром стала уже второй для Зеленского на сегодняшнем совещании городского совета Борисполя. Ранее он прогнал с мероприятия чиновника с судимостью, назвав его разбойником.