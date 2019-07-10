Добровольцы России восстановили туристический маршрут к Эльбрусу

Помимо этого участники конкурса посетили музей Владимира Высоцкого, известного любовью к горам.

В селе Эльбрус в Кабардино-Балкарии стартовал окружной форум добровольцев Северо-Кавказского федерального округа. На него съехались 250 участников конкурса "Доброволец России" из ближайших субъектов РФ. Перед официальной частью активисты успели восстановить туристический маршрут "Песчаные замки", который проходит у подножия высочайшей вершины Европы, сообщает "Роспатриотцентр". Там установили навигационные таблички.

— Название маршрута, по одной из версий, произошло из-за того, что сильный ветер на высоте более 2 тысяч метров переносил песчинки, которые, оседая, образовали высокую песчаную гору, издалека напоминающую замок, — говорится в сообщении центра.

Ранее Лайф сообщал, что по всей стране на конкурс "Доброволец России" подали уже более 28 тысяч заявок.