Глава петербургского избиркома рассказал о ходе губернаторской кампании

Подготовка к выборам идёт полным ходом. Участки для голосования откроются не только в Северной столице, но и в соседних областях, а совсем скоро состоится жеребьёвка по распределению бесплатного эфирного времени.

В Петербурге состоялась пресс-конференция, посвящённая завершению этапа регистрации кандидатов на выборах губернатора. На ней эксперты и представители горизбиркома подвели промежуточные итоги кампании.

По словам председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктора Миненко, в целом подготовка к выборам губернатора идёт в штатном режиме. Он указал, что перед всеми сейчас стоит задача, чтобы избиратели смогли свободно и комфортно реализовать свои права. В частности, для удобства петербуржцев более 70 участков для голосования откроют на территории расположенных в Ленинградской области садоводств. Ещё 20 таких пунктов планируется организовать в соседней Псковской области, поскольку там также насчитывается свыше 45 тысяч находящихся в собственности петербуржцев домовладений. Кроме того, проголосовать можно будет на Московском, Ладожском вокзалах и в аэропорту Пулково.

— Общественность просит о расширении географии расположения избирательных участков. Принята в разработку организация участков на территории дачных кооперативов, — добавил глава петербургского избиркома.

Равные и широкие возможности предоставят и кандидатам. Так, на 12 июля запланирована жеребьёвка по распределению бесплатного эфирного времени.

— С 10 августа по 6 сентября кандидаты пользуются бесплатным эфирным временем, а также, расходуя средства своих избирательных фондов, смогут проводить агитацию в средствах массовой информации, — проинформировал Миненко.

Начальник управления организации и правового обеспечения избирательного процесса, взаимодействия со средствами массовой информации Санкт-Петербургской избирательной комиссии Надежда Лебедева в свою очередь сообщила, что уже утверждён макет избирательного бюллетеня. Они будут напечатаны в формате А4, а все кандидаты будут указаны в алфавитном порядке.

Напомним, что выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в Единый день голосования 8 сентября. В качестве кандидатов горизбирком зарегистрировал Михаила Амосова, Владимира Бортко, Надежду Тихонову, а также врио губернатора Северной столицы Александра Беглова. Он баллотируется в качестве самовыдвиженца.