Опрос показал, какие блюда молодёжь чаще заказывает в ресторанах

Участникам исследования предлагалось выбрать между рыбными, мясными и вегетарианскими.

Более половины молодых россиян при посещении ресторана предпочитают заказывать мясо и только каждый пятый — дары моря. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМа.

— При наличии выбора между рыбными, мясными и вегетарианскими блюдами большинство молодёжной аудитории классически предпочло бы мясо (53%), одна пятая опрошенных (21%) сделала бы выбор в пользу рыбы и морепродуктов, — говорится в документе.

При этом 55% опрошенных едят рыбу чаще одного раза в месяц, 14% — раз в месяц, 16% — реже одного раза в месяц, 15% —совсем её не едят. Причиной отказа от рыбы 38% респондентов назвали индивидуальные предпочтения, 11% не нравятся её вкус и запах, ещё 20% останавливает дороговизна качественной рыбной продукции.

Также почти половина опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет заявили, что посетили бы рыбный фестиваль для покупки свежей рыбы (47%) или участия в мастер-классе по приготовлению блюд из неё (46%).

Напомним, что в апреле ВЦИОМ выявил рекордный уровень счастья россиян.