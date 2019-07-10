Пассажирский лайнер S7 экстренно сел в Калининграде из-за пьяного дебошира

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Фото © Flickr / Mikhail Serbin

Пассажирский самолёт Airbus A321 авиакомпании S7, следовавший рейсом Москва — Дюссельдорф, экстренно сел в Калининграде. Причиной стал пьяный дебошир.

Известно, что гражданин России был нетрезвым, устроил скандал на борту, из-за чего экипажу Airbus A321 авиакомпании S7 пришлось запросить посадку в Калининграде, — заявила представитель калининградского аэропорта Храброво Наталья Грицун РИА "Новости".

Пассажира передали сотрудникам полиции. Незапланированная остановка продлилась около часа, после чего борт направился в Дюссельдорф.

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