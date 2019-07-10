Пассажирский лайнер S7 экстренно сел в Калининграде из-за пьяного дебошира

Пассажирский самолёт Airbus A321 авиакомпании S7, следовавший рейсом Москва — Дюссельдорф, экстренно сел в Калининграде. Причиной стал пьяный дебошир.
— Известно, что гражданин России был нетрезвым, устроил скандал на борту, из-за чего экипажу Airbus A321 авиакомпании S7 пришлось запросить посадку в Калининграде, — заявила представитель калининградского аэропорта Храброво Наталья Грицун РИА "Новости".
Пассажира передали сотрудникам полиции. Незапланированная остановка продлилась около часа, после чего борт направился в Дюссельдорф.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram