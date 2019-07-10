Сотрудники отеля, где была убита стюардесса, напали на журналистов Лайфа — видео

Работники гостиницы толкали корреспондента и оператора, отобрали телефон и пытались забрать камеру.

Сотрудники отеля "Внуково-Вилладж", где было найдено тело 23-летней стюардессы со следами насильственной смерти, отказались отвечать на вопросы журналистов Лайфа об обстоятельствах происшествия. А после и вовсе перешли к агрессивным действиям — один из работников отобрал у девушки-корреспондента телефон и попытался удалить снятое ею видео. Другие выталкивали оператора к выходу и пытались отобрать у него камеру.

— Удали, удали запись её отсюда. На улицу вышли отсюда, помещение покиньте. Вызови, тревожную кнопку нажми, — командовала сотрудниками отеля женщина, которая не стала представляться.

Позже телефон вернули, однако извиняться за произошедшее никто не стал.

Напомним, тело стюардессы чартерной авиакомпании I FLY было обнаружено в наполненной ванне в гостинице со следами удушения. Подруга погибшей выдвинула версию, что Альбина могла найти новые отношения в Москве и никому не сказать о них.