Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых звёзд мира

Большинство включённых в топ знаменитостей являются музыкантами или спортсменами.

Журнал Forbes изучил доходы мировых звёзд и составил рейтинг самых высокооплачиваемых. Возглавила топ американская певица Тейлор Свифт, которая за 12 месяцев заработала около $185 млн.

На второй строчке расположилась американская топ-модель и владелица косметической компании Кайли Дженнер с доходом в $170 млн. На третьем месте расположился ещё один член семьи Кардашьян — рэпер Канье Уэст ($150 млн). Замыкают топ-5 аргентинский футболист Лионель Месси ($127 млн) и британский поп-певец Эд Ширан ($110 млн).

Отметим, что большинство попавших в топ-100 самых высокооплачиваемых знаменитостей являются музыкантами (38 человек) и спортсменами (34 человека).

Ранее Forbes составил очередной рейтинг самых богатых российских госслужащих и депутатов.