Медведев заявил, что Москва не видит внятных сигналов о курсе Зеленского

Глава российского кабмина добавил, что результаты выборов в Верховную раду покажут настоящие интересы украинцев.

Россия до сих пор не получила внятных сигналов от недавно избранного президента Украины Владимира Зеленского. Это отметил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком и лидером этой партии Юрием Бойко.

— Несмотря на проведение выборов президента, мы пока не получили каких-то внятных сигналов о том, какой курс будет проводить новый президент. Естественно, мы ждём результатов выборов в Верховную раду, надеемся, что они в большей степени будут отражать чаяния миллионов граждан Украины, — цитирует ТАСС слова российского премьера.

Медведев напомнил, что это уже вторая встреча с украинскими политиками. Первая, которая состоялась во время президентской кампании на Украине, по его словам, была довольно продуктивной. Хотя в самой стране в визите Медведчука и Бойко в Москву увидели признаки госизмены.

Как уже сообщал Лайф, на встрече обсуждалась ситуация с энергоресурсами на Украине, а также отменённый телемост телеканалов NewsOne и "Россия-1".