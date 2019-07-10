Медведев заявил, что Москва не видит внятных сигналов о курсе Зеленского

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Фото © Flickr / SKOLKOVO Moscow School of Management

Глава российского кабмина добавил, что результаты выборов в Верховную раду покажут настоящие интересы украинцев.

Россия до сих пор не получила внятных сигналов от недавно избранного президента Украины Владимира Зеленского. Это отметил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком и лидером этой партии Юрием Бойко.

Несмотря на проведение выборов президента, мы пока не получили каких-то внятных сигналов о том, какой курс будет проводить новый президент. Естественно, мы ждём результатов выборов в Верховную раду, надеемся, что они в большей степени будут отражать чаяния миллионов граждан Украины, — цитирует ТАСС слова российского премьера.

Медведев напомнил, что это уже вторая встреча с украинскими политиками. Первая, которая состоялась во время президентской кампании на Украине, по его словам, была довольно продуктивной. Хотя в самой стране в визите Медведчука и Бойко в Москву увидели признаки госизмены.

Как уже сообщал Лайф, на встрече обсуждалась ситуация с энергоресурсами на Украине, а также отменённый телемост телеканалов NewsOne и "Россия-1".

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