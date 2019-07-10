ФСИН опровергла побег двух заключённых из колонии, где сидят Кокорин и Мамаев

Ранее в СМИ появилась информация, что осуждённым удалось сбежать через дырку в заборе.

Сотрудники УФСИН России по Белгородской области опровергли сообщения, что из исправительной колонии № 4, где сейчас отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, двое заключённых совершили побег.

Ранее в СМИ появилась информация, что беглецы якобы скрылись через дыру в ограждении.

— Указанная информация является недостоверной. Побегов из исправительных учреждений не допущено, — сообщается на официальном сайте УФСИН России по Белгородской области.

В управлении пояснили, что сбежали не заключённые колонии, а осуждённые исправительного центра, где отбывали принудительные работы. Они свободы не лишены.

Сотрудники ФСИН отметили, что действия беглецов расцениваются как "уклонение от отбывания наказания в виде принудительных работ". В подобной ситуации не отбытая часть наказания заменяется лишением свободы.

Ранее Лайф сообщал, что ФСИН и СПЧ предложили ввести новый вид наказания для иностранцев.

Напомним, что, пока Кокорин сидит в колонии, его жена набрала 54 штрафа, гоняя по Москве на его "гелендвагене".