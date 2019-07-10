Жертва "подмосковного Отелло" занялась дайвингом

Маргарита призналась, что после погружения запаниковала, забывала, как дышать и двигаться.

Жительница Подмосковья Маргарита Грачёва, которой в 2017 году муж из ревности топором отрубил одну кисть и сильно травмировал другую, впервые нырнула с аквалангом. О первом опыте в дайвинге Маргарита рассказала Лайфу.

— Сегодня было первое погружение в открытой воде, было очень волнительно!.. Когда впервые оказалась в Щёлковском карьере, запаниковала, забывала периодически, как дышать, двигаться, что делать. Ещё один фактор, который сыграл свою роль, — более мутная вода, — вспоминает Маргарита.

По словам собеседницы Лайфа, нырнуть с аквалангом ей предложил Дмитрий Павленко — человек с четырьмя ампутациями. Маргарита сначала сомневалась, но в итоге решилась. Теперь у неё новая цель — прыгнуть с парашютом.

Ранее жертва "подмосковного Отелло" восхитила пользователей соцсетей своей откровенной фотосессией. Маргарита предстала в образе кошки и поразила даже британскую публику.