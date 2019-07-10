Жительница Вологды обвинила врачей в ошибке, из-за которой она лишилась пальцев

Женщину доставили в больницу с диагнозом "аппендицит", однако после операции на брюшной полости у неё начался некроз на руке, вскоре она впала в кому.

Елена Л. из Вологды намерена отсудить у городской больницы № 1 два миллиона рублей и ещё один миллион 200 тысяч рублей на покрытие медицинских расходов из-за ампутации пальцев на левой руке. Как рассказала женщина Лайфу, рука оказалась бесповоротно травмирована из-за ошибки анестезиологов во время операции по удалению ей аппендицита.

— Я легла на операционный стол, и между анестезиологом и анестезисткой произошёл такой разговор. Он ей говорит: "Не бойся, коли". Ну, она мне попыталась сначала в правую руку сделать наркоз — не получилось. Тыкала, тыкала мне. Потом перешла на левую. Я, конечно, почувствовала боль. Я сразу сказала. Анестезиолог мне маску на лицо надел, я вдохнула, и меня отключило. Дальше я очнулась, когда меня привезли в палату. И я поняла, что не могу дышать. Я начала размахивать руками и в этот момент увидела, что у меня тыльная сторона левой руки вся перебинтована и в крови. Что они мне там сделали, вообще непонятно. То ли прокололи как-то, то ли что. В итоге я впала в кому до следующего утра, — пояснила Елена.

После выхода из комы ситуация с рукой стала только ухудшаться. Она опухла до локтя и стала темнеть. По словам Елены, врачи успокаивали её и говорили, что это реакция организма из-за диабета, и кололи в руку какие-то лекарства. Хотя диабетом она никогда не болела, что подтверждали анализы. Так продолжалось полтора месяца, пока кисть почти полностью не почернела — начался некроз, пальцы стали "каменными" и запахли гнилью. Елена обратилась в другую больницу, где её экстренно прооперировали. Врачи спасли кисть, но часть фаланг пальцев пришлось ампутировать.

— Я думаю, что в этом всём виноваты анестезиологи, но они, конечно, ни в чём не сознаются. В полицию надо было бы сразу обратиться... Сейчас у нас идёт судебный процесс, следующий суд через три недели. Я подала на больницу в суд. Хочу компенсацию два миллиона рублей по суду и оплату лечения — около одного миллиона двухсот тысяч, — заявила Елена.

Как сообщал Mash, городской суд встал на сторону врачей в рассмотрении иска Елены. Однако адвокаты подали апелляцию в областной суд, указав претензии к качеству проведённых экспертиз, а также на родственные связи сотрудников больницы № 1 с работниками местной прокуратуры и суда. В частности, сообщалось, что сын главврача работает в прокуратуре, а дочь заведующего хирургией занимает должность зампредседателя городского суда.