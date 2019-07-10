Кандидаты в губернаторы опровергли слухи о "договорённостях" со Смольным

Отметим, что общее число внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, исходя из которого определено число необходимых для получения поддержки подписей, — 1550. По итогам проверки выявлено, что всего кандидатами представлено 1002 подписи депутатов муниципальных советов.

Кандидаты в губернаторы Санкт-Петербурга опровергли слухи о прохождении ими муниципального фильтра при поддержке городских властей. При этом они не скрывают, что свои голоса за них предоставили в том числе муниципальные депутаты от "Единой России".

— Мы собрали, что мы смогли, — заявила "Невским новостям" кандидат от "Справедливой России" Надежда Тихонова. — Члены нашей партии отдали мне свои голоса, плюс все независимые муниципальные депутаты, каких мы смогли только собрать. А остальное "Единая Россия", естественно, предоставила, но никаких договорённостей со Смольным у нас нет.

Ещё один кандидат в губернаторы Владимир Бортко также заявил об отсутствии каких-либо договорённостей с правительством Санкт-Петербурга.

— У меня лично никаких договорённостей не было, — заявил он журналистам ТАСС.

К слову, ранее сообщалось, что 113 депутатов "Единой России" по согласованию с руководством партии отдали свои подписи в поддержку кандидата от ЛДПР Олега Капитанова, когда он ещё изъявлял желание баллотироваться в губернаторы. Со стороны единороссов это был жест доброй воли и демонстрация готовности обеспечить качество выборов в Санкт-Петербурге.

Напомним, что выборы губернатора Северной столицы пройдут в единый день голосования 8 сентября. В качестве кандидатов горизбирком зарегистрировал Михаила Амосова, Владимира Бортко, Надежду Тихонову, а также врио губернатора Александра Беглова. Он баллотируется в качестве самовыдвиженца.