Медведев заявил, что Россия рассмотрит снятие санкций с ряда украинских товаров

Отмечается, что речь идёт о продукции картонно-бумажной отрасли и сельхозпроизводства.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал рассмотреть просьбу лидера украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко о снятии санкций с некоторых товаров из Незалежной.

— Что касается идеи по отдельным товарным группам, вы мне их передайте. Мы их рассмотрим, — ответил глава кабмина на просьбу разрешить ввоз в Россию продукции украинских предприятий картонно-бумажной отрасли и сельхозпроизводства.

В свою очередь Бойко отметил, что одностороннее снятие Россией санкций в отношении некоторых товаров может стать "первым шагом и шагом доброй воли", а также окажет положительный эффект на экономику Украины.

Ранее сообщалось, что Медведев встретился в Москве с делегацией украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", в том числе с Виктором Медведчуком и Юрием Бойко.