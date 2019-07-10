Эксперт объяснил, почему россияне соглашаются на неоплачиваемые переработки

Обращение в трудовую комиссию и отстаивание прав может потом ударить по самому работнику.

Незрелость гражданского общества и боязнь потерять работу являются причинами того, что россияне добровольно соглашаются сидеть лишние часы в офисе или на производстве и не требовать за это сверхурочных. В этом уверена профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта (МИИТ) Екатерина Самраилова.

В эфире Национальной службы новостей Самраилова прокомментировала результаты исследования, согласно которым Россия оказалась среди стран с серьёзными отклонениями от стандартного режима труда.

— Без ответственности работодателя и работника не будет полноценного гражданского общества. А то, что не на государственных и не на бюджетных учреждениях есть такие нарушения, действительно, люди перерабатывают исходя из необходимости производственной, из просьб работодателя, — высказалась профессор.

Самраилова считает, что изменить ситуацию можно, например, снизив налоги работодателям, чтобы они могли показывать чистую заработную плату. А обращением в трудовую комиссию сотрудник только начнёт конфликт с работодателем.

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