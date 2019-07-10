Лоза — о скандале на Украине вокруг детского Евровидения: Больная страна

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Юрий Лоза. Фото © L!FE / Владимир Суворов

Музыкант считает, что некая зараза потихонечку поглотила все сферы жизни в Незалежной.

Певец Юрий Лоза обрушился с критикой на Украину, где запретили участвовать в Евровидении детям, выступавшим в России и Донбассе после 2014 года. Он недоумевает, как Киев мог выставить "экстремистами и сепаратистами" юных невинных артистов.

— Да больная страна, господи, о чём мы говорим? Она вся больная, у них зараза распространилась потихонечку на все сферы жизни... Потихоньку они стали невменяемыми. Совсем нехорошо у них с логикой и головой, заявил Лоза News.ru.

Ранее сообщалось, что Киев "категорически" запретил выступавшим в России детям представлять Украину на Евровидении.

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