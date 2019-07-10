Упавшего в обморок пилота на рейсе Тиват — Домодедово спасла пассажирка

Лайнер из-за ЧП с членом экипажа совершил вынужденную посадку в аэропорту Калуги.

Пилота лайнера, который летел из Черногории в Москву, но экстренно сел в Калуге, спасла 19-летняя пассажирка. Об этом рассказала женщина, которая находилась на борту.

— Всё прошло успешно. Она молодец большая, потому что в аптечке почему-то не было простейших лекарств типа валидола, — передаёт "360" слова Татьяны Смирновой.

Пассажирка добавила, что обстановка на борту была нервная, когда лайнер совершал экстренную посадку в Калуге. По её словам, самолёт "немного вильнул хвостом". Но в целом всё прошло удачно, второй пилот отлично справился с посадкой и заслужил аплодисменты пассажиров.

Ещё одна пассажирка лайнера рассказала, что всё началось с резкого крена самолёта при снижении. Потом из кабины вышел первый пилот и упал в проходе. Его лицо стало синеть, но потом к нему подбежала девушка, которая и оказала первую помощь.

Ранее Лайф сообщал, что лётчик мог потерять сознание из-за переутомления.