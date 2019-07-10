Логины и пароли 450 тысяч пользователей Ozon утекли в Сеть

Произойти это могло по вине самих юзеров или в результате хакерской атаки на их компьютеры.

База данных с адресами электронной почты и паролями от 450 тысяч аккаунтов интернет-магазина Ozon оказалась в открытом доступе. Как сообщает РБК, утечка могла произойти ещё полгода назад.

Эксперты подтвердили подлинность почти сотни электронных адресов из опубликованной на пиратском сайте базы. При этом указанные в публикации пароли уже не подходят для входа в интернет-магазин.

В Ozon подтвердили наличие утечки и уточнили, что данные пользователей размещены давно. По версии компании, утечка произошла из-за того, что юзеры использовали одинаковые пароли для разных сайтов или из-за хакерской атаки на их компьютеры. В Ozon также отметили, что сразу приняли меры — сбросили пароли у взломанных аккаунтов.

Ранее сообщалось, что данные миллионов пользователей Instagram также утекли в Сеть.