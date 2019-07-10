С космодрома Плесецк запущена ракета-носитель с четырьмя аппаратами Минобороны

Их назначение не раскрывается. Свои позиции на орбите спутники должны занять через несколько часов.

Четыре космических спутника Минобороны России вывела в космос ракета-носитель "Союз-2.1в". Запуск был произведён с космодрома Плесецк, рассказали ТАСС в Департаменте информации и массовых коммуникаций министерства.

— Стартовавшая в 20:14 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области ракета космического назначения "Союз-2.1в" в 20:16 мск взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС, — сообщили военные.

Запуск прошёл в штатном режиме. Блок выведения "Волга", который несёт четыре спутника, успешно отделился от ракеты-носителя. Через несколько часов объекты займут свои позиции на орбите.

Несколько дней назад Лайф сообщал, что с космодрома Восточный успешно стартовала ракета "Союз-2.1б". Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту метеорологический спутник и другие объекты.