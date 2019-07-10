Беглов предложил реформировать систему работы муниципальных избиркомов

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил за реформу системы работы избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО). Он поддержал действия городской избирательной комиссии и работу правоохранительных органов.

— Сегодня избирательные комиссии муниципальных образований практически никому не подчиняются, ни ЦИК, ни Горизбиркому, ни каким-то другим структурам. Уверен, что необходимо реформировать эту систему, иначе будут продолжаться безобразия и злоупотребления, которые происходят в нашем городе, — высказался Александр Беглов.

Ранее Лайф сообщал, что секретарь территориальной избирательной комиссии (ТИК) № 11 в Санкт-Петербурге от партии "Единая Россия" Алиса Кемаева сообщила о попытке её подкупа.