Учёные выяснили, какой проблемы со здоровьем стесняются женщины

В наличии этого недуга признались меньше трети представительниц прекрасного пола, страдающих им.

Учёные из США выяснили, что женщины храпят так же часто, как и мужчины. На результаты этого исследования обратил внимание портал "Дни.ру".

В эксперименте приняли участие 1913 женщин и мужчин. Оказалось, что громкость храпа у представителей сильного пола в среднем составила 52 децибел, а у дам — 50.

Кроме того, исследователи обнаружили любопытный факт — лишь 31% женщин признались, что храпят, при этом более половины (53%) мужчин сообщили об этой проблеме.

Многие дамы (68%) уверяли, что не храпят, однако были неправы. Более того, 40% женщин были среди тех, кто храпит очень громко.

Две трети участников признали, что имеют синдром апноэ — остановку дыхательных движений во сне. Причём, как заключили американские учёные, более чем у 90% женщин это состояние может быть недиагностированным.

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