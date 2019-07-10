В Петербурге эксперты подвели итоги регистрации кандидатов на пост губернатора

Всего намеревалось участвовать в выборах 28 кандидатов, однако большинство заявок были не удовлетворены.

Совет, в который вошли сотрудники Санкт-Петербургской избирательной комиссии и приглашённые эксперты, обсудил ход предвыборной кампании, фаворитов гонки за пост губернатора и особенности в процедуре сбора подписей, сообщают "Невские новости".

Пройти муниципальный фильтр и собрать не менее 155 подписей депутатов муниципальных советов удалось только четырём кандидатам: Александру Беглову, Михаилу Амосову, Владимиру Бортко и Надежде Тихоновой.

Обсудили также инициативу председателя ЦИК Эллы Памфиловой, которая предложила парламентам и правительствам 16 российских регионов снизить порог прохождения фильтра.

— Мы с коллегами сошлись на том, что председатель ЦИК Элла Памфилова справедливо говорит о необходимости модернизации системы фильтра. Но не все откликнулись на её призыв. Поэтому все работают по существующим канонам, но на будущее мы серьёзно озадачены совершенствованием этой системы, — цитирует издание члена совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брода.

Руководитель исполнительного комитета общероссийского общественного движения "Корпус "За чистые выборы" Алёна Булгакова добавила, что на грядущих выборах намного выше уровень конкуренции, чем на предыдущих электоральных процессах.

Согласно опросу ВЦИОМ, 55% жителей Санкт-Петербурга отдали бы свои голоса врио главы Северной столицы Александру Беглову.