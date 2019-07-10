Москва будет праздновать День города 7 и 8 сентября

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День города в Москве в 2018 году. © "Ведомости"/ТАСС

В этом году встреча 872-летия столицы приходится на окончание фестиваля ландшафтного дизайна "Цветочный джем".

День города Москвы в 2019 году пройдёт 7 и 8 сентября, соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщила пресс-служба главы города.

Объявить 7 и 8 сентября 2019 г. днями празднования Дня города Москвы, — сказано в распоряжении.

Сообщается, что основные мероприятия запланированы на 7 сентября. Москвичей ждут мастер-классы, соревнования, уличные спектакли и концерты.

День города Москвы ежегодно отмечается в первую или вторую субботу сентября. В этом году празднование 872-летия столицы совпадает с завершением фестиваля ландшафтного дизайна "Цветочный джем".

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